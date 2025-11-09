◇秋季高校野球東京大会決勝帝京８―４関東第一（2025年11月9日神宮）秋季地区大会がすべて終了し、東京地区は帝京が2010年春以来16年ぶりのセンバツ出場に大きく前進した。東京の一般選考枠「1」は来春センバツの重要な資料となる東京大会で優勝した帝京、関東の一般選考枠「4」は関東大会ベスト4の山梨学院（山梨1位）、花咲徳栄（埼玉1位）、専大松戸（千葉1位）、佐野日大（栃木1位）が、それぞれ上位校にふさわし