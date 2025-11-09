香川県警の捜査などに協力する嘱託警察犬について、県警は今年の試験から、７種類に限っていた犬の参加制限を撤廃し、全種類に拡大した。嘱託警察犬を担う犬の不足が要因だ。県警は「多くの飼い主に警察犬への関心を持ってもらえれば」と期待する。（須藤さくら）減少傾向優れた嗅覚を生かし、行方不明者の捜索や犯罪捜査に活躍する警察犬。香川県内では、県警が飼育、管理する「直轄警察犬」３頭のほか、市民らが飼育しながら