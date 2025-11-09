「阪神秋季キャンプ」（９日、安芸）阪神の藤川球児監督がブルペンで工藤らに指導を行った。工藤に対してはプレート付近まで歩み寄り、フォームなどを直接指導。右腕が従って投げると、藤川監督は「そうそうそう」とうなずく仕草も見られた。その後は椎葉に対しても指導。門別には投げ終わりに話しかけると、約５分ほど安藤コーチらを交えて話し合っていた。