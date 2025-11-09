【モデルプレス＝2025/11/09】モデルで女優の鈴木美羽が、11月7日に自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、反響が寄せられている。【写真】特撮「ブンブンジャー」ヒロイン、引き締まった美ウエスト披露◆鈴木美羽、鍛えられた美ウエスト披露鈴木は「深大寺ドライブ」とつづり、楽しそうな写真を複数枚投稿。白いショート丈トップスにブラウンのアウター、デニムを合わせたスタイルから引き締まった美しいウエストを公開