◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）最終ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため、競技中止が決定した。５４ホールの短縮競技となった。トップと２打差の３位で出た山下は２番でボギー。４番を終えてスコアを１つ落とし、首位と３打差となった時点で中断に入った。第２ラウンドまでに追いついていればという思いは「そういう