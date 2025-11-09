タレントの長嶋一茂が９日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル開設に興味を示す一幕があった。共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一と東京・原宿でのロケに臨んだ一茂。「やっぱ知名度がほしいわ」とつぶやいた後、かまいたちの２人に「やっぱ、ＹｏｕＴｕｂｅやると知名度上がるの？」と質問。濱家に「上がるんじゃないです？ＹｏｕＴ