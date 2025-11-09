東京１１Ｒ・アルゼンチン共和国杯・Ｇ２・馬トク激走馬＝ボルドグフーシュ１８戦目で初の東京参戦になるスクリーンヒーロー産駒。３歳時に菊花賞、有馬記念を連続２着した実績はメンバー最上位だ。２３年天皇賞・春（６着）の後、右前肢の腱周囲炎で長期の休養に入り、２４年チャレンジＣ（４着）で復帰を果たすも、放牧を挟みながらのレースを続けている。前走の京都大賞典（１０着）は外め１６番枠で、スムーズな立ち回りが