岐阜県本巣市の蠅帽子嶺に登山中で8日から行方不明になっていた78歳の男性が9日午前発見され無事救助されました。 行方不明になっていたのは岐阜県本巣市に住む無職の78歳の男性で8日午後4時半ごろ本巣市根尾大河原の蠅帽子嶺付近で下山予定時刻を過ぎても帰宅しないと家族から通報がありました。男性は家族に日帰りの予定で蠅帽子嶺に登ると伝え、一人で出かけましたが、下山時刻の午後3時を過ぎても帰宅せず、家族が心配して通