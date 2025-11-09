■第68回関西実業団対抗駅伝競走大会（9日、和歌山県田辺市龍神行政局~龍神体育館、7区間、80.45km）全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）の予選会を兼ねた「第68回関西実業団対抗駅伝競走大会」が行われ、住友電工が初優勝を果たした。2区でルーキーの佐藤榛紀（23）が5人抜きでトップに立つと、3区の野村昭夢（22）、5区の白石光星（23）と青学コンビも好走、ルーキー3人投入も強さを見せつけた。ニューイヤー駅伝に出場で