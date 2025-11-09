きょう（9日）午後1時30分過ぎ、岡山県備前市三石の国道2号・船坂山トンネルの西側手前付近で、軽乗用車同士が正面衝突する事故がありました（【画像①】は、事故現場の地図）。 【地図を見る】事故が起きた場所は この事故で、男女4人が救急搬送されていますが、軽傷の見込みだということです。この事故の影響で、国道2号は午後2時現在、現場付近で上り・下りともに通行止めとなっています。