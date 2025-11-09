俳優の及川光博が主演を務め、手越祐也と白鳥玉季が共演する、日本テレビ系日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜後10：30）の公式Xが、9日までに更新され、手越のオフショットが公開された。【写真あり】「お似合い！」手越祐也、“元カレ”と仲良しショット同作は、さまざまな偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。及川