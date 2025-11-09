タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生後3カ月を迎えたことを報告した。【映像】辻希美、ジェラピケに囲まれた次女の顔出しショットこの日、辻は「夢さん今日で産まれて3ヶ月がたちましたぁー」と報告し「本当に早い…」としみじみコメント。「日々バタバタで謎に日に日に寝なくなったりなんで!?と思う事があるけど」と育児の近況を明かしつつ「目が合うと笑ってくれるようになったり