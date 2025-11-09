新幹線に乗って指定席に座ったとき、隣の乗客が大荷物を持ち込んでいて窮屈に感じた経験はありませんか。観光客が増える時期には、指定席の足元にスーツケースなどの大荷物が置かれる光景も珍しくありません。 「自由席なら空いているし、指定席のほうが料金も高いから移っても大丈夫では？」と思うかもしれませんが、鉄道会社のルール上はそう単純ではありません。 本記事では、乗車後でも乗客の都合