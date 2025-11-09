元乃木坂46で女優の山下美月（26）が8日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。エゴサーチについて語った。今回、山下はフランス・パリを訪れた。パリは幼少期から憧れがあったという。大好きなパリは今年だけでも3回訪れており、「ひとり旅でも今年4月に1週間ぐらい来てて」と明かした。「1人で旅する時は基本徒歩で。一番歩きやすいスニーカーとかを持っていきます」と明かし、歩く時は「基本、お財布と