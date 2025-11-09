【モデルプレス＝2025/11/09】女優の山口智子が11月8日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の唐沢寿明との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】60代俳優夫婦「似合いすぎ」オープンカーに乗る2ショット◆山口智子、夫・唐沢寿明とのオープンカードライブの様子を公開山口は「GO！GO！ラリーin東北 2025」として、唐沢と共に宮城県仙台市を訪れたことを報告。写真ではオープンカーでドライブする仲睦まじい2人の姿が披露さ