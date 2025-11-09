aespa（撮影：田中聖太郎） 現在、日本のアリーナツアー中のaespaが11月8日、国立代々木競技場第一体育館で行われた公演で、メンバーのMCで今回のツアーの追加公演として新たに東京、大阪の初ドームツアーの開催を発表した。【写真】aespa、国⽴代々⽊競技場第⼀体育館での公演の模様アリーナツアーが全公演即日完売し、チケットの争奪戦となり、aespaのライブを一目見たいという多くのファンの