◆世田谷２４６ハーフマラソン（９日、東京・世田谷区駒沢オリンピック公園陸上競技場発着＝２１・０９７５キロ）例年、箱根駅伝に出場する各校にとってメンバー選考会としての意味合いが強く、「箱根駅伝の登竜門」とされるレースで、創価大の山口翔輝（２年）が１時間１分４６秒の大会新記録で優勝した。ポール・クイラ（ＪＲ東日本）が同タイムの２位。青学大の佐藤愛斗（２年）が１時間１分５７秒で３位に入った。第１０２