秋篠宮家の次女佳子さまは９日、東京都大田区のホールで、知的障害者の家族や支援者らでつくる民間団体「全国手をつなぐ育成会連合会」の創立７０周年記念式典に出席された。同会は、知的障害者の権利擁護のための政策提言のほか、教育や就労に役立つ情報発信などを行っており、この日は約２０００人が参加した。佳子さまは「皆様に心から尊敬の気持ちをお伝えします」とした上で、「知的障害に対する理解がさらに広がり、全て