SUPER EIGHT大倉忠義（40）が9日都内で、自身が編集長を務めるエンタメマガジン「Zessei」創刊記念記者会見に登壇し、プロデューサー業について語った。10日に創刊される同誌は、大倉が代表取締役社長を務める「J−pop Legacy」が立ち上げた。創刊号の表紙と巻頭特集はジュニア内グループのACEes、裏表紙に関西ジュニアの選抜メンバーが登場する。大倉はジュニアのプロデュースに携わっており、プロデューサー業のやりがいはタレン