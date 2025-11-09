◆全国高校サッカー選手権福岡大会決勝東福岡2―1飯塚（9日、ベスト電器スタジアム）東福岡が飯塚に競り勝ち、2大会連続24度目の全国高校選手権出場を決めた。夏の全国総体福岡県予選決勝と同じカードの対戦で、昨冬全国選手権で4強入りした東福岡が、今夏全国総体8強の強豪に雪辱した。東福岡は前半、味方のシュートがポストに当たって跳ね返った球をFW齊藤琉稀空（3年）が押し込んで先制。背番号10を背負う齊藤はさらに