１００年前に兵庫県北部を襲った大地震から街が復興した歴史を知ってもらうイベントが、１１月８日から豊岡市で始まっています。１９２５年、兵庫県北部を襲った北但馬地震。マグニチュードは６．８で約４２０人が亡くなりました。震災から１００年となる今年、復興した街の歴史を知ってもらう謎解きイベントが開かれ、参加者らは真剣に問題を解いていました。「クイズ感覚で楽しみながら出来るのがいい」イベントは１１