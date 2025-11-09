秋田県で９日朝、クマによる人身被害が相次いだ。午前６時５分頃、五城目町馬場目の住宅敷地内で、住人の７０歳代の母と５０歳代の娘がクマに襲われた。五城目署の発表によると、母が顔を、悲鳴を聞いて助けようとした娘が左脚を、それぞれひっかかれた。クマは体長１メートルほどだった。美郷町小荒川の民家では午前６時半頃、８０歳代の男性がクマに襲われたと、妻から１１９番があった。大仙署の発表によると、男性が玄関