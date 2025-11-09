◇秋季高校野球東京大会決勝帝京８―４関東第一（2025年11月9日神宮）帝京が秋の東京大会を制し、2010年春以来16年ぶりの選抜出場を確実にした。帝京は3回に2安打と四球で1死満塁のチャンスをつくると5番・目代龍之介が押し出し四球を選んで先制。さらに6番・木村成良の三塁線への打球が内野安打となり、2点目を奪った。関東第一は投手を替えたが、帝京の勢いは止まらず、この回7安打に2四球を絡めて一挙8点を挙げた