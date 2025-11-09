高知県安芸市で秋季キャンプを張る阪神の藤川球児監督（45）が9日、若手投手陣の充実ぶりに感嘆の声を上げた。「茨木も今朝丸も、これが春だったら面白いなというところがあった。茨木は今日で終わって台湾のウインターリーグに行く。その成績をしっかり見たい。門別もそうだし、これが来年の春、みんなが今日のブルペンのようなら、戦力的なところをちょっと考えたら、うん、非常に高いレベルで切磋琢磨が出てくる。今日はそ