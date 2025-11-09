今年、日本人として初めてアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさん（52、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）。そんな記念すべき年でも、イチローさんは変わらぬ愛情で高校球児への指導を8日、9日の2日間に渡って行った。【写真を見る】イチロー、野茂英雄から放ったプロ初HRの地で高校生指導、レジェンドのフォーク「大きく考え方を変えたきっかけ」今年で6年目を迎えるこの取り組みは2020年の智弁和歌山から始まり