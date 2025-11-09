ＤｅＮＡは９日、今季、米マイナーでプレーした台湾代表のライル・リン（林家正）捕手が秋季トレーニングにテスト生として参加することを発表した。期間は１１日から１４日まで。台湾・新台北市出身のリンは高校から米国へ移住。アリゾナ州立大を経て、１９年ＭＬＢドラフトでダイヤモンドバックスから１４巡目（全体４２２位）で指名された右投右打の捕手。昨年１１月のプレミア１２では、決勝で巨人の戸郷から右翼席へ運ぶ決