Image: ショプラボ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「ほんやくコンニャク」のように言葉の壁を軽やかに越えられたら…。そんな近未来的な発想に、人類の技術はまた一歩近づいたようです。machi-yaに登場した「VORMOR Smart Translation Earphones V49」は、専用アプリと連携して瞬時に翻訳してくれるワイヤレスイヤホン。普段は音楽や通話に