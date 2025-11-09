【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月8日、乃木坂46・6期生がライブ公演『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』の初日公演を迎え、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる“新参者 二〇二五”が幕を開けた。 ■「先輩方の背中に少しでも近づけるように、“新参者”というライブを通してみんなで頑張っていきます」（乃木坂46・6期生 森平麗心） 約2年ぶりの開催となった、『新参者 二〇二五 in TOK