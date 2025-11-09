中国のSNS・小紅書（RED）に2日、「なぜ日本の観光地のチケットはこんなにも美しいのか」との投稿があった。投稿者の女性は、京都の清水寺、三千院、天龍寺、大阪歴史博物館、立山ケーブルカーのチケットの写真を投稿し、「捨てるのがもったいない（涙）」とつづっている。この投稿に、中国のネットユーザーからは「これについては本当にはるかにリードされてる」「日本の美的教育はだいぶ先を行っているな」「日本のデザインの美