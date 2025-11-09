任期満了に伴う霧島市、奄美市、南さつま市の3つの市長選挙が9日告示されました。霧島市長選挙に立候補しているのは届け出順に、新人で元市議会議員の山田龍治さん(50)、新人で元市役所職員の今吉直樹さん(45)、現職で3期目を目指す中重真一さん(48)のいずれも無所属の3人です。奄美市長選挙に立候補しているのは、現職で2期目を目指す安田壮平さん(46)です。南さつま市長選挙には、現職で5期目を目指す本坊輝雄さん(70)が