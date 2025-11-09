BE:FIRSTのメンバー、RYOKIこと三山凌輝が、11月8日深夜にグループからの脱退を正式発表。これに対してファンから続々とエールが寄せられている。芸能記者が語る。「これを報じた『スポニチアネックス』によると、関係者の話として、『（脱退を）引き留めようと長らく話し合ってきたが、本人の意志が非常に強かった』と説明。彼に代わって『ファンに申し訳ない』と陳謝しています」5月、グループのマネジメント事務所と俳優の