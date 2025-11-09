「一生懸命頑張りやりきった。たくさんの期待をかけてもらっていたのに申し訳なかった」市長の学歴詐称問題で混乱が続くなか、10月31日、臨時召集された市議会であらためて不信任決議案が可決。これによって、伊東市長の座を失った田久保眞紀氏は、報道陣の取材に冒頭のように涙ながらに謝罪の弁を述べた。市長の失職を受け、伊東市選挙管理委員会は、12月14日投開票で市長選をおこなうことを発表した。次なる市長選は、早くも