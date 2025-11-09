俳優の大地真央（69）が8日、自身のインスタグラムを更新。「#家族が増えました」と、新たに迎え入れたサイベリアンの愛猫を写真で紹介した。【写真】「高貴な佇まい」黒木瞳の家から迎え入れた大地真央の愛猫大地は「はじめまして! ボクtatinといいます うまれて2かげつと11にちです」とかわいらしくひらがなで投稿。「くろきひとみというひとのおうちでうまれました きょうからここのおうちのこです」と、宝塚歌劇団月組トッ