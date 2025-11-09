10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’15年12月11日号掲載『闇カジノ豪華で危なすぎる鉄火場に決死の潜入撮』を紹介する。’15年11月９日、読売ジャイアンツは野球賭博にかかわったとして３人の選手の解雇処分を発表した。３人の選手は野球賭博や賭け麻雀だけではなく、一般の人間は入れないような「闇カジノ」