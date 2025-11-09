◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）最終ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため競技中止が決定した。競技は５４ホールに短縮され、第３Ｒ終了時に１５アンダーの首位で並んでいた日米通算１１勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、２０歳ルーキーの荒木優奈（Ｓｋｙ）によるプレーオフで決着をつける。ＰＯは午後２時