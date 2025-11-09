「らあめん花月嵐」は、大人気のダンス&ボーカルグループ「FANTASTICS」とコラボレーション！2025年11月5日(水)より、コラボラーメン『THE麻辣拉麺 FANTASTIC Special Edition』と『THE麻辣拉麺 FANTASTIC Edition』を、国内のらあめん花月嵐にて3ヵ月間の期間限定で販売中です！ らあめん花月嵐「THE麻辣拉麺 FANTASTIC Special Edition／THE麻辣拉麺 FANTASTIC Edition」  発売日：2025年11月5日(水)〜2026年