◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止となった。優勝争いは畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）と荒木優奈（20＝Sky）によるプレーオフで決着をつけることになった。プレーオフは18番パー5を使用するが、130ヤードのパー3として実施する。