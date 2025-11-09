ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフー氏が８日（日本時間９日）、自身が撮影したワールドシリーズの名場面を公開。ＭＶＰに輝いた山本由伸投手が第７戦の試合後に、右腕で涙をぬぐっている写真を投稿した。第６戦、第７戦で連投した山本は歓喜の瞬間を迎えた後、ロバーツ監督らと抱擁。その際に涙を拭う様子もあった。山本は「涙が出ました」、「久しぶりにあふれてきました」と語っており、スーフー氏もしっかりとそ