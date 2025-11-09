「ACEes」の深田竜生さんと関西ジュニアの西村拓哉さんがSUPER EIGHTの大倉忠義さんが編集長に就任したエンタメマガジン『Zessei』の創刊記念写真展の記者会見に登場しました。 【写真を見る】【 ACEes・深田竜生 】なにわ男子・道枝駿佑との撮影で大倉忠義が帰ってしまい「寂しかった」結成間もないLAロケではグループへのアドバイスも大倉さんが編集長を務めるSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアがメインで登場する