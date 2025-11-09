三重県桑名市で入浴中の10代の女性を盗撮したとして、中学校講師の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは桑名市内の中学校の講師・中村奏太容疑者(25)で、去年8月、10代の女性が入浴している姿をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。8日未明に「不審者がいる」という通報で出動した警察官が現場近くにいた中村容疑者に事情を聴いたところ、持っていたスマートフォンから入浴中の女性