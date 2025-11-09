フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯のエキシビションが9日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。3年連続出場だった女子6位の青木祐奈（MFアカデミー）は「MissMeToo」をしっとり滑り、伸びのあるスケーティングで魅了した。第3戦スケートカナダからの2連戦を終え「フリーでは笑顔で終われて良かった。自分を成長させてくれる大会」と振り返る。年末の全日本選手権（東京）へ「感謝の気持ちを持って、恩返しした