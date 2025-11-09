京都１１Ｒ・みやこステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ペリエール一昨年のユニコーンステークスを制し、２走前の大沼ステークスで約２年ぶりの勝利。前走のエルムＳも完勝して重賞２勝目を飾り、いよいよ軌道に乗ってきた。今回は距離が延びて１８００メートルが舞台だが、京都の坂を使って、スパートすれば克服可能だろう。前走後は１０月１５日に外厩・チャンピオンヒルズから帰厩。直前の追い切りは、引き続きコンビを組む佐