年々拡大する動画コンテンツで、注目や話題を一気に集める「炎上商法」。『ABEMA Prime』では、過去に炎上し、一躍時の人となった元迷惑系YouTuberに密着し、話を聞いた。【映像】逮捕された頃の元迷惑系YouTuber・Sさん（実際の映像）■元迷惑系YouTuberのSさん東京・新宿で自撮りしながら歩くSさん。「リア凸来てくれたらちょうどいいんだけどな。誰か来てくれる人いない？」。生配信中の彼は、過去に視聴者の怒りを刺激して