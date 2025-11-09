ロシア軍の大規模な攻撃により損傷した住宅＝ウクライナ・ドニプロ市/Mykola Synelnykov/Reuters（CNN）ロシア軍による大規模なミサイルとドローン（無人機）の攻撃により、ウクライナ全土で停電が発生している。ウクライナ当局によると、攻撃によって、少なくとも2人が死亡した。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、ウクライナの九つの州が攻撃を受けた。多くの市民が就寝中の未明の出来事だった。ウクライナの国営エネルギ