日本サッカー協会が9日、パルマに所属するGK鈴木彩艶選手がケガのためガーナ戦(14日、豊田スタジアム)とボリビア戦(18日、国立競技場)の不参加を発表しました。その鈴木選手は日本時間9日早朝に行われたACミラン戦にGKとして先発出場。試合途中に相手選手と接触し、一時プレーを中断して治療する一幕がありました。その後、鈴木選手は試合終了までプレーを続行。チームは強豪のミランに2-2と引き分けました。なお鈴木選手のケガの