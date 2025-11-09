女優でタレントの菊池桃子（57）は9日、「NHKのど自慢」（日曜午後0時15分）にゲストとして生出演。自身の大ヒット曲「雪にかいたLove Letter」を、アイドル時代と変わらない、ささやくようなみずみずしい歌声を生披露した。この日の放送は北海道函館市からの生中継。菊池は、上半身に白いレースがあしらわれたベージュ系のドレスで、番組後半のゲストの歌唱コーナーに登場し、「雪に−」を歌った。ラストでは、歌詞にある「メリー