第35回坂東市将門ハーフマラソン（スポニチ後援）は9日、茨城県坂東市八坂総合公園陸上競技場をゴールに、5111人がエントリーして行われた。ハーフマラソン男子は、中武泰希（25）が1時間6分1秒で初優勝、女子は沼田夏楠（34）が1時間16分56秒で連覇した。ゲストランナーとして、世界陸上銅メダリストの千葉真子さんが5キロに参加、大会に花を添えた。