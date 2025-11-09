◇ムロオ関西大学ラグビー第5節（2025年11月9日大阪・鶴見緑地球技場）同大は54―7で摂南大を下し、4試合ぶりの白星で今季2勝目を挙げた。前半に先制トライを許すも、以降に3トライを奪って19―7で折り返す。後半は8分のトライから一方的に攻めて5トライ。計8トライで摂南大を圧倒した。ここまで3連敗。前節では京産大に26―49で敗れたが、ひたむきな姿勢を示した。既に大学選手権出場の可能性は消滅しているが、今季か