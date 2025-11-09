歌舞伎とパンダのコラボスイーツが、またまた話題を呼びそうです。松竹とカタヌキヤによる人気シリーズから、「歌舞伎パンダバウム 連獅子（いちご味）」が2025年11月6日（木）より登場！勇ましく舞う親獅子と仔獅子を、かわいいパンダの親子で表現した新作は、見た目も味も特別。型ぬきしながら楽しめるバウムクーヘンで、伝統美と遊び心を一緒に味わってみてはいかがでしょうか♪ 親子パンダが舞う♡「