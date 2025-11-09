オリジナル漫画制作会社・株式会社コミックルームの社長を務める石橋和章氏。かつて小学館に勤めていた際には『マギ』（大高忍）『神のみぞ知るセカイ』（若木民喜）などのヒット作、ウェブコミックサービス「裏サンデー」「マンガワン」を立ち上げた編集者だ。現在は社長業や編集業を行いつつ漫画原作も手掛ける石橋氏。その姿を収めた動画が11月7日に公開された。 【画像】「めちゃコン」が密着石橋の多